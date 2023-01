De biquíni, Eliana exibe a barriguinha sarada em nova selfie

A apresentadora Eliana está curtindo as férias em grande estilo e ostentou o seu corpaço sarado

Nesta quinta-feira, 12, a apresentadora Eliana, que está com 50 anos, usou seu Instagram para compartilhar uma selfie que tirou durante as férias com os filhos: Arthur, de 11 anos de idade, e Manuela, de 5 anos de idade.

Na selfie, Eliana esbanja boa forma e tanquinho ao postar uma foto de biquíni cortininha azul, tomando sol na areia da praia de cara lavada, mostrando sua beleza natural. “Bora viajar comigo? Vou mostrar muitas coisinhas fofas destas férias com as crianças pra vocês”, escreveu na legenda do post.

A selfie rendeu uma série de elogios para Eliana. “Que abdômen Eliana, benza a Deus”, escreveu uma seguidora. “Aonde que essa mulher tem 50 anos Brasil kkkkk linda e conservada”, comentou outra a elogiando. “Meu objetivo estar na sua idade assim,diz amém." comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

A apresentadora ainda compartilhou em seus stories um vídeo de seus filhos se divertindo na praia. Antes disso, ela compartilhou uma selfie com os filhos: "Minha vida em uma foto", escreveu a apresentadora, que ainda usou a palavra "férias" e um emoji de coração para falar do período de descanso com os filhos.

Eliana falou sobre amamentação

Recentemente, Eliana fez um texto desabafando sobre as dificuldades que mães enfrentam durante o periodo que amamentam seus filhos. No post, ela cita comentários que lactantes ouvem, como "não vai esconder os seios? Que coisa feia!", "você não deveria amamentar seu filho em público" e "dá o peito para ele parar de chorar de uma vez".

"Se você é mãe e já passou por isso, fiz esse conteúdo pensando em você. Os comentários hostis que muitas mulheres sofrem durante a amamentação são inadmissíveis. Como se já não bastassem todos os desafios da maternidade, o corpo feminino e o momento mais puro e humano da amamentação nem sempre são vistos com bons olhos…" finalizou a apresentadora.