De biquíni, Elaine Mickely exibe barriga desenhada em barco

Redação Publicado em 11/08/2022, às 12h30

A esposa de César Filho (61), Elaine Mickely (42), esbanjou beleza com muita elegância ao compartilhar novas fotos da viagem que está fazendo com o apresentador pelo México. Nesta quarta-feira, 10, a atriz mostrou cliques de um passeio de barco e roubou a cena com sua boa forma.

Usando um look de praia todo estiloso e estampado, Elaine Mickely chamou a atenção ao exibir sua barriga torneada no registro. Com o abdômen marcadinho, ela posou plena no barco.

"Vivemos esperando o momento ideal pra fazermos algo especial pra nós mesmos… Esperando pra sermos melhores, esperando pra sorrir de verdade, esperando pra ser feliz, esperando pra realizar aquela viagem inesquecível… Chega de esperar! Basta decidir querer fazer alguns ajustes e tudo será mais fácil", refletiu a famosa na legenda.

Nos comentários, os internautas logo encheram a esposa do apresentador da Record TV de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Linda demais", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Elaine Mickely roubou a cena com sua boa forma ao surgir em Cozumel, no México, com César Filho tomando um banho de mar no local paradisíaco. Ela e o apresentador estão viajando há semanas e antes passaram por Miami, nos EUA.

Herdeira de César Filho e Elaine Mickely ganha festa em Miami

Viajando com a família em Miami, nos EUA, César Filho e Elaine Mickely mostraram fotos de como passara o aniversário de 22 anos da filha mais velha, Luma César, no local. Além de fazerem um passeio de barco com os amigos, eles saíram para jantar e cantar parabéns para a garota.

Nos últimos dias, o comunicador impressionou ao mostrar como os filhos cresceram. Ao lado de Luma César, o herdeiro mais novo do apresentador, Luigi César, apareceu em um registro encantador com a irmã.

