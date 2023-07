De biquíni e micro shorts, Deborah Secco empina corpaço monumental: 'Perfeita'

Atriz Deborah Secco empina corpaço escultural em fotos e rouba a cena com beleza arrebatadora

A atriz Deborah Secco roubou a cena na rede social com novos cliques arrasadores. Neste domingo, 02, a famosa compartilhou fotos ousadas e chamou a atenção dos internautas ao surgir ostentando sua beleza com sensualidade.

Nos registros, a esposa do ator Hugo Moura surgiu fazendo pose e chamou a atenção ao revelar sua tatuagem na costela ao aparecer debruçada, vestindo apenas biquíni com shortinhos.

"Pronta e descansada… Pode chegar segundo semestre! Que seja tão lindo quanto o primeiro", escreveu Deborah Secco na legenda celebrando a chegada da outra metade de 2023.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Deborah Secco deveria ser um elogio", brincaram os fãs sobre a beleza da musa. "Que mulher perfeita", exclamaram. "Linda demais", falaram outros.

Nas últimas semanas, Deborah Secco revelou sofrer de uma doença genética e comentou o diagnóstico recebido. A famosa contou que tem alopecia androgenética, condição que atinge milhares de brasileiros, saiba mais aqui.

Recentemente, ela contou que já fez lipoaspiração em seu corpo e também que já tomou remédios para emagrecer. Porém, ela decidiu parar com a medicação durante a pandemia de Covid-19. "Vi muitas pessoas comentando la: 'ah, ela toma remédio, ela já fez lipo'. Sim, já fiz lipo, mas nunca emagreci com a lipo. Tomei remédio durante muitos anos, e há alguns não tomo mais", disse ela ao site Gshow.

Deborah Secco fala sobre seu tipo de casamento: 'Acordo conversado'

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao contar mais detalhes do seu casamento com Hugo Moura. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela falou sobre o seu comentário de que seu casamento não é tão fechado.

A artista esclareceu que eles não definem a relação como aberta, mas que fazem acordos constantes. “Não digo que meu relacionamento é aberto porque acho que é uma ideia fechada. Eu não acredito em ideias fechadas para relacionamentos vivos”, contou ela.

Logo depois, ela explicou a sua visão sobre o casamento. “O casamento é um acordo mutante, conversado. Temos que ser cúmplices, amigos e estar fazendo sempre novos acordos”, afirmou.