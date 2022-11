De biquíni dourado, ex-BBB Eslovênia Marques chama atenção ao ostentar corpaço

A ex-BBB Eslovênia Marques ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpo perfeito em cliques de biquíni

Eslovênia Marques (25) chamou atenção dos seguidores nesta quinta-feira, 10, ao exibir suas curvas perfeitas nas redes sociais.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a ex-participante do BBB 22 aparece curtindo o dia de sol usando um biquíni dourado, óculos escuros e boné. "Vale um #tbt de um dia de sol, né?", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

A beleza e o corpo sarado de Eslovênia chamou a atenção dos seguidores. "Linda", disse uma internauta. "Maravilhosa", falou outra. "Perfeita demais", comentou outra. "Sereia", escreveu uma fã. "Que corpo maravilhoso é esse", observou mais uma.

Confira as fotos de Eslovênia Marques de biquíni:

Apartamento luxuoso

Recentemente, Eslô surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos em que mostra os detalhes de seu apartamento luxuoso em Caruaru, Pernambuco. Nas imagens que a ex-BBB publicou, é possível ver toda decoração da residência composta por cores neutras e marcenaria. "Um sonho sonhado sozinho, é um sonho. Um sonho sonhado junto, é uma realidade."

