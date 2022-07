De biquíni, Dira Paes exibe corpão em dia na praia

No ar como a Filó na novela Pantanal, Dira Paes mostra vídeo do seu na praia em folga das gravações

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 15h05

A atriz Dira Paes aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em uma praia. A estrela gravou um vídeo do seu momento de entrar no mar para um mergulho em seu dia de folga das gravações da novela Pantanal, na qual interpreta a Filó.

Nas imagens, Dira surgiu apenas de biquíni enquanto caminhava na praia em imagem de frente e de costas. “Indescritível. Mar. Vida, Rio de Janeiro”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Dira Paes completou 53 anos de vida no final de junho e celebrou com uma reflexão especial nas redes sociais. "Muitas cores, sabores e amores nessa vida. Hoje é o meu dia de agradecer e celebrar. São muitas primaveras que ainda estão por vir. Obrigada pelo carinho", disse ela.

Dira Paes surge de biquíni: