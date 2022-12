De biquíni, Deolane Bezerra empina o bumbum GG em nova foto

Deolane Bezerra renova o bronzeado na área externa de sua mansão e ostenta a beleza impecável em foto de biquíni

A advogada e ex-A Fazenda Deolane Bezerra (35) esbanjou sensualidade nas redes sociais em uma nova foto só de biquíni. Desta vez, a musa aproveitou a semana de férias antes do Réveillon e ostentou suas curvas impecáveis.

No Instagram, a beldade caprichou na pose em uma foto comum modelito azul estilo fio-dental e colocou o bumbum para jogo. “Devendo e luxando. É cada uma que parece duas, viu. Pula para 2023, por favor”, brincou ela na legenda.

Há poucos dias, Deolane aproveitou a noitada ao lado das amigas de A Fazenda 14. Ela foi fotografada com Pétala Barreiros e Bia Miranda durante o evento Garota Vip, em São Paulo. O trio caprichou na escolha dos looks e esbanjou sensualidade. Deolane deixou a barriguinha de fora ao escolher um conjunto de top e calça preta para prestigiar o evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deolane Bezerra ⚖️ (@dra.deolanebezerra)

Deolane Bezerra revela o presente que deu para o seu segurança

A advogada e ex-A Fazenda Deolane Bezerra tirou o seu segurança no amigo secreto de sua casa e deu um presente inesperado. Na brincadeira, ela presenteou o segurança Nego Jader com um maço de dinheiro com notas de R$ 100.

“É uma pessoa muito focada. Não tem quem me olhe com tanto carinho, pureza, dedicação. E eu tenho dois presentes e vou dar para ele escolher”, disse ela.