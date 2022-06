De biquíni, Deborah Secco mostra corpaço perfeito em fotos de férias

Atriz Deborah Secco compartilhou fotos de sua mini férias com a família e chamou a atenção com sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 07h35

A atriz Deborah Secco (42) esbanjou beleza e boa forma durante sua mini férias com a família no Nordeste do Brasil.

Nesta quarta-feira, 29, a famosa compartilhou fotos curtindo com o marido, Hugo Moura (32), e com a filha, Maria Flor (6), os últimos dias da viagem e chamou a atenção com seu corpaço torneado.

Usando um biquíni laranja, Deborah Secco deixou suas curvas bronzeadas em evidência e impressionou com sua boa forma. "Último dia dessa “mini férias“ inesquecível e cheia de amor", disse ela ao aparecer fazendo várias poses e mostrando o que fez com seus amores por lá.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Perfeição", disseram os fãs.

Ainda nas últimas semanas, Deborah Secco encantou ao surgir dançando com Maria Flor combinando biquíni com a herdeira.

Recentemente, a atriz foi flagrada curtindo uma praia do Rio de Janeiro com a família e chocou ao exibir seu corpo real no episódio.

Deborah Secco exibe corpaço em mini férias com a família; veja as fotos: