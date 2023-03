De biquíni, Deborah Secco exibe corpaço em cliques feitos pelo marido: ''Espetáculo''

Atriz Deborah Secco aproveita a golden hour para posar de biquíni para o marido, Hugo Moura, e chama atenção dos fãs na web

A atriz Deborah Secco (43) roubou a cena no domingo, 19, ao surgir só de biquíni em cliques publicados nas redes sociais!

Curtindo dias de descanso na Bahia na companhia da família, a artista compartilhou alguns registros feitos pelo maridão, Hugo Moura (33). Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a musa aparece durante a golden hour, que é a hora do dia em que o sol está mais alaranjado antes de se pôr.

Usando uma viseira e um biquíni de cortininha e bem cavado na parte de baixo, a famosa esbanjou sua beleza natural e sensualidade, exibindo suas curvas perfeitas aproveitando a luz do sol. "Pelo olhar dele… Hugo Moura, feliz vida", escreveu Deborah ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Você é estonteantemente perfeita", "A mais bela", "Poderosa", Que mulher, meus amigos", "Deusa", "Espetáculo", "Você é linda e seu esposo tem um olhar muito ímpar para fotografar. Vocês são lindos", disseram alguns.

Vale lembrar que Deborah e Hugo estão juntos desde 2015, e são pais da pequena Maria Flor, que está com 7 anos.

Confira as fotos de Deborah Secco pelos olhos do marido, Hugo Moura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco se declara no aniversário do marido, Hugo Moura

A atriz Deborah Secco usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu marido, Hugo Moura, que completou 33 anos de vida no sábado, 18. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo com vários momentos especiais ao lado do amado, incluindo uma troca de beijos apaixonados, e o parabenizou por seu aniversário.

"Hoje é dia dele, o grande amor da minha vida!!! Depois que você chegou tudo fez sentido!! Obrigada Xexeco, te sou... @hugomourag", declarou a famosa na legenda da publicação.

No ano passado, em entrevista ao portal Gshow, a atriz revelou que está tentando engravidar pela segunda vez. Ela explicou que mesmo sem tomar anticoncepcional, não está conseguindo ficar grávida, mas ressaltou que caso não consiga, pretende adotar uma criança. "Estamos tentando, está difícil. Coloco a perna para cima, tô dessas. Dois anos sem remédio, mas a criança não vem. Se não rolar, vamos adotar", contou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!