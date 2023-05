De biquíni, Deborah Albuquerque exibe corpo definido e nega procedimentos estéticos

A ex-peoa Deborah Albuquerque chamou a atenção ao postar fotos de biquíni, e incentivou os fãs a cuidar do corpo

Deborah Albuquerque (38), ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos de biquíni.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital exibe suas curvas impecáveis e seu abdômen definido ao apostar em um biquíni jeans durante um ensaio fotográfico.

Ao dividir os registros ostentando seu corpaço, a ruiva revelou que tem muita facilidade para ganhar e perder peso, e deixou claro que seu corpo é natural, já que as únicas plásticas que já realizou foi uma rinoplastia e silicone.

+ Deborah Albuquerque ostenta curvas impecáveis ao surgir com vestido ousado: "Corpo lindo"

"Sempre sendo camaleoa! Meu organismo se transforma de maneira rápida e eficaz para me ajudar a me adaptar as condições ou papéis que vou interpretar. Emagreço e engordo com a mesma facilidade e diferente do que alguns falam, não fiz quase nada de plástica, somente nariz (rinoplastia) e seios", afirmou.

Em seguida, Deborah contou que sempre gostou de praticar esportes e fazer exercícios físicos, por isso, incentiva os fãs a cuidarem do corpo da forma mais natural possível. "Sempre tive o esporte como suporte de vida e por um tempo até trabalhei com ele no universo fitness como musa e repórter das grandes feiras. Então hoje o #tbt é inspiração saúde de longevidade! E sempre estimulando a trazer a mudança da forma mais saudável e natural! E ressalto que acredito num futuro aonde treinos e musculação serão atividades comuns da rotina humana!", completou.

Os internautas elogiaram a beleza da ex-peoa nos comentários. "Gata sempre", disse uma seguidora. "Essa mulher não tem defeitos", afirmou outra. "Mulherão", falou uma fã. "Que corpo hein", comentou mais uma.

Confira as fotos de Deborah Albuquerque exibindo seu corpo sarado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Albuquerque C. Salomão (@albuquerquedeborah)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!