De biquíni de lacinho, Mirella Santos exibe barriga musculosa na piscina e impressiona

Modelo Mirella Santos fez fotos curtindo dia de sol e chamou a atenção com curvas saradas

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 07h35

A modelo Mirella Santos (38) impressionou mais uma vez com sua boa forma.

Nesta quinta-feira, 28, a famosa compartilhou fotos curtindo um dia de sol na piscina e chamou a atenção ao exibir suas curvas saradas nos registros.

Usando um biquíni colorido de lacinho, Mirella Santos esbanjou seu corpaço sarado no local. "Moments in Rio", falou sobre estar no Rio de Janeiro.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que barriga é essa", exclamaram outros impressionados.

Ainda recentemente, Mirella Santos parou tudo ao surgir de biquíni vermelho mostrando toda sua boa forma.

Na rede social, ela ainda encanta ao mostrar momentos com a filha Valentina Muniz (7), fruto de seu casamento com o apresentador e humorista Wellington Muniz(49).

Confira os cliques de Mirella Santos de biquíni: