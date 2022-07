De biquíni, Dani Calabresa exibe sua beleza natural

Dani Calabresa mostra toda a sua beleza ao surgir de biquíni durante passeio de barco: 'Corpo real'

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 14h10

A humorista Dani Calabresa agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto de biquíni. A musa apareceu só de biquíni pink ao curtir um passeio de barco em Capri, na Itália, no último final de semana.

Na imagem, ela exibiu sua boa forma e sua beleza natural ao posar de um jeito despojado. Na legenda, Dani destacou: “Corpo real num lugar surreal”.

Assim, os fãs elogiaram a loira. “Perfeita!”, disse um seguidor. “Que lindeza”, afirmou outro. “A gata belíssima”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Dani Calabresa está longe da TV desde o fim do BBB 22, no qual comando o quadro CAT BBB ao longo da temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕☎️ CAT BBB22 (@calabresadani)

Dani Calabresa e o noivo relembram como foi o primeiro encontro deles

A apresentadora Dani Calabresa e seu noivo, Richard Neuman, contaram no podcast Posso Mandar Áudio? sobre como foi o primeiro encontro deles. Richard disse que ia encontrar um casal de amigos e uma amiga deles em um restaurante para ver se ele se interessava pela amiga do casal. Eles pararam em um bar antes de ir para o restaurante. “Ele insistiu muito para ficarmos no bar, só que a gente já tinha uma reserva. Então a gente foi pro restaurante, o jantar foi super legal, a amiga da Regiane foi muito legal, mas eu não fiquei muito interessado. E aí quando acabou o jantar eu me empolguei para voltar pro bar”, disse ele.

E foi aí que ele conheceu Dani Calabresa. “Eu estava pegando uma bebida e ouvi um 'moço, eu vou levar uma garrafa de Moscow Mule'. Eu achei isso estranho e peculiar, porque não dá para fazer uma garrafa de Moscow Mule, que é um drink. E aí quando eu olhei para trás... sim, era a Dani Calabresa! Pensei: 'Bonita, hein'”, relembrou.

Então, o grupo que estava no bar foi em um 'after' em uma casa e os dois se falaram. Porém, Dani contou que ele mentiu o próprio nome. “Chegamos na casa, que era uma casa grande, mas era estranha porque não tinha ninguém morando, então estava meio vazia, não habitada. Fiquei lá, tinha uma galera, e teve uma hora que ouvi a Dani perguntando: 'alguém sabe onde é o banheiro da casa?'. Respondi que era lá em cima, e ela: 'como é que você sabe?'. Falei: 'porque sou o dono da casa', e ainda soltei um: 'prazer, Patrick'. Consegui, finalmente, trocar a minha primeira ideia com a Dani”, disse ele.

E ela completou: “Passou a noite e eu falava: 'Renan [amigo deles], quero beijar o Patrick, gostei do Patrick, ele é bonitinho, chama o Patrick'. E o Renan falava: 'não, você tem que beijar o Richard, ele é uma graça'. Falava que queria beijar o Patrick, chegamos a discutir, e os dois estavam falando da mesma pessoa, socorro”.