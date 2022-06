De biquíni, Cristiana Oliveira exibe corpão durante banho de rio

Cristiana Oliveira abre álbum de fotos de biquíni durante viagem e faz reflexão sobre a importância de proteger a natureza

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 20h03

A atriz Cristiana Oliveira (58), que interpretou a Juma na primeira versão da novela Pantanal, da Globo, esbanjou toda a sua beleza ao compartilhar as fotos de sua viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul. A musa caprichou nas poses ao curtir um banho de rio na região.

Nas fotos, ela apareceu só de biquíni colorido e deixou à mostra sua barriguinha sarada. Na legenda do post, a artista defendeu a importância de proteger a natureza.

"Como é bom comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente com essa paisagem de fundo. Um rio de águas cristalinas, formoso assim como o seu nome, Bonito assim como o município onde ele nasce, com tantas iniciativas acontecendo voltadas para a sua conservação. Uma tristeza saber que tantos outros rios em nosso país sofrem e não têm a mesma sorte que este. Rios poluídos, cheios de lixo, sem vegetação de proteção ao redor. Não podemos deixar que a ganância continue fazendo mal para o nosso meio ambiente. Temos que investir em ações que concilie a produção com a conservação. Fazer valer o desenvolvimento sustentável. Assim conseguiremos garantir que mais pessoas aproveitem dessas águas límpidas e de qualidade assim como eu estou aproveitando neste momento. O meio ambiente começa no meio da gente. O poder da mudança está em nós", disse ela.

Fotos da viagem de Cristiana Oliveira: