De biquíni, Claudia Leitte dança muito em vídeo e marido dá olhada: ''Perigosinha''

Cantora Claudia Leitte fez vídeo rebolando com look de praia de onça e brincou ao ser olhada pelo esposo

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 09h11

A cantora Claudia Leitte (41) chamou a atenção com um vídeo dançando!

Nesta terça-feira, 25, a famosa surgiu rebolando com um look de praia estampado cheio de estilo e brincou com o momento ao lado do marido, Márcio Pedreira.

"Foque aí no olhar do meu marido pra você ter certeza que esse post é sobre autoestima brilhando no olho dele… toda #Perigosinha!", falou ela sobre o amado ter a analisado dançando sua música.

Nos comentários, os fãs admiraram o momento cheio de sensualidade da cantora. "Maravilhosa", elogiaram os internautas. "Linda", falaram outros.

Ainda recentemente, Claudia Leitte divertiu ao comparar um de seus looks com um bombom de chocolate.

Veja o vídeo de Claudia Leitte dançando: