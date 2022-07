De biquíni, Christina Rocha exibe a barriguinha reta na praia

Apresentadora do Casos de Família, Christina Rocha arrasa ao exibir sua boa forma em foto de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 16h51

A apresentadora Christina Rocha (65), que comanda o programa Casos de Família, no SBT, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua boa forma. Nesta quinta-feira, 14, ela relembrou uma foto de suas férias na praia e ostentou seu corpo sarado.

Na imagem, a comunicadora apareceu só de biquíni estampado estilo fio-dental e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga chapada. “Aquele TBT para dizer que estou com saudade do verão! Quem aí adora um solzinho?”, disse ela na legenda.

Christina Rocha faz harmonização facial

Nesta semana, uma clínica de estética revelou que a apresentadora Christina Rocha fez harmonização facial. A comandante do Casos de Família fez um preenchimento de malar, mento, labial, rinomodelação e toxina botulina em seu rosto.

Com isso, a artista mudou as maçãs do rosto, arrumou seu queixo, suavizou um desvio no nariz e aumentou seus lábios.