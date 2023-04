De biquíni cavado, Yasmin Brunet posa com bumbum para cima: ''A sereia no habitat natural''

Modelo Yasmin Brunet surge deitada à beira-mar em praia do Rio e rouba a cena pelo corpaço ao empinar o bumbum e puxar o biquíni

A influenciadora digital Yasmin Brunet (34) roubou a cena nas redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao dividir com os fãs novos cliques de biquíni!

Ostentando seu corpão de causar inveja, a loira posou tomando sol em praia do Rio de Janeiro. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu deitada em uma canga sorridente com celular nas mãos e colocou o bumbum para cima em um biquíni cavadíssimo, deixando marquinha e tatuagem à mostra.

No outro registro, a filha de Luiza Brunet (60) puxou a parte de baixo da roupa de banho exibindo o abdômen sarado e deixou os seguidores babando por sua beleza e curvas perfeitas.

"Que mulher", exaltou uma fã. "A sereia foi fazer uma visita no habitat natural dela haha", brincou outra. "Dessa vez o Pedro Raul acertou o penalti", disse mais um sobre o novo affair de Yasmin.

Confira Yasmin Brunet curtindo praia do Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet(@yasminbrunet)

Yasmin Brunet é vista aos beijos com jogador considerado o mais bonito do Brasil

Solteira, Yasmin Brunet está aproveitando a vida com novo affair! A influenciadora digital teria trocado beijos com o jogador de futebol Pedro Raul (26), que é considerado por muitos como o mais bonito nas competições do Brasil no momento.

Segundo informações do Jornal Extra, os dois ficaram durante uma festa que aconteceu no último sábado, 08, no Rio de Janeiro, com presença de famosos.

De acordo com o perfil Condomínio da Fifi no Instagram, Yasmin e Pedro chegaram separados no evento, que contou com artistas como Juliette, Jade Picon e a ex-BBB Marvvila. A modelo e o jogador do Vasco da Gama já tinham trocado mensagens e após a ficada, os dois passaram a se seguir no Instagram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!