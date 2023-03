De biquíni cavado, Mariana Goldfarb exibe corpaço em fotos na praia: ''Sereia''

Com a chegada dos 33 anos de idade, modelo Mariana Goldfarb, mulher de Cauã Reymond, diz que está se amando mais

Amor-próprio é tudo! A modelo Mariana Goldfarb (33) encantou seus seguidores na manhã desta segunda-feira, 06, ao compartilhar cliques de biquíni!

A influenciadora digital, que completou mais um ano de vida no último dia 03, usou as redes sociais para dividir fotos aproveitando o dia de sol no Rio de Janeiro.

Ostentando seu corpão de dar inveja, a esposa do ator Cauã Reymond (42), com quem está há sete anos, posou usando um look de cortininha com a parte de baixo bem cavada e fez uma reflexão sobre amor-próprio com a chegada da maturidade. Em dos registros dentro d'água, ela empinou o bumbum e recebeu chuva de elogios.

"Segundou!!! Tô me amando demais, que louCURA gente. Que delícia a maturidade", celebrou Mari Goldfarb na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Lindíssima", elogiou Mari Saad. "Deusa demais", disse uma. "Sereia, perfeitaaa", falou outra. "Ah, Cauã, que inveja de você", babou um terceiro. "Que corpoooo, maravilhosa", destacou mais uma. "Linda demais! E além de fascinante, tem uma energia linda", comentou outra internauta.

Confira as fotos de Mariana Goldfarb:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb diz que treina o cérebro por medo de Alzheimer

Mariana Goldfarb mostrou seu kit viagem durante voo, composto por palavras-cruzadas e chocolates. Ela explicou que costuma "treinar o cérebro", por medo de desenvolver Alzheimer.

"Viajando prevenida, né? Eu gosto de aproveitar voo para exercitar o meu cérebro. Minha avó teve Alzheimer, e eu faço o que posso para não passar pela mesma coisa. Coisas simples podem ser feitas. Palavras-cruzadas, além de ser um passatempo, é um exercício fantástico para o cérebro", contou.

Recentemente, Mariana exibiu toda orgulhosa o seu diploma de terapeuta ayurvédica. A apresentadora relatou como se sentia após finalizar o curso de dois anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!