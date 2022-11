De biquíni cavado, Isis Valverde empina o bumbum e exibe cinturinha na praia: ''Sereia''

Aos 35 anos, atriz Isis Valverde compartilha registros mostrando suas curvas perfeitas de biquíni rosa em dia de praia e arranca elogios

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 09h16

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Isis Valverde (35) recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar fotos de biquíni!

A artista iniciou a semana esbanjando sensualidade em cliques quentes em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a gata ostentou as curvas impecáveis ao surgir de biquíni pink.

Com os cabelos molhados após mergulho no mar, a gata empinou o bumbum ao fazer pose para a câmera, deixando à mostra sua tatuagem na costela das máscaras do teatro, que representam tanto a tragédia quanto a comédia. Ela ainda posou em selfie no espelho e dentro d'água.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da gata. "Sereia", "Muito deliciosa", "Uma perfeita", "Gostosa demais", "Que princesa linda e maravilhosa", "Que coisa mais linda, que mulher maravilhosa", "Você é uma graça e doce", "Divinamente linda", "Belíssima", disseram os fãs.

Confira os registros de Isis Valverde de biquíni:

Isis Valverde se declara no aniversário da mãe

A mãe de Isis Valverde fez aniversário nos últimos dias e a atriz compartilhou fotos inéditas com Rosalba Nable no domingo, 06, para celebrar mais um ano de vida dela. Nos registros raros, a famosa surgiu aproveitando momentos cheios de amor com a mãe e com o filho, Rael Valverde Resende, de três anos. A artista usou os cliques para escrever uma declaração para quem lhe deu a vida. "DIA 5 foi dia dela, minha rainha que me ensinou a remar no mar da vida! Mãe que Deus te proteja e te guie, que sua vida seja regada de muita saúde, sorrisos e amores, te amo infinito!", declarou-se Isis Valverde.

