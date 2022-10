De biquíni cavado, Gabi Martins para a web ao surgir rebolando em vídeo: ''Nenhum defeito''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins chama atenção dos fãs ao exibir curvas perfeitas dançando em registro ao lado de uma amiga

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 17h00

A cantora mineira Gabi Martins (25) roubou a cena na web, mais uma vez, ao exibir sua beleza. Desta vez, ela surgiu dançando ao lado de uma amiga!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a ex-BBB, participante da edição de 2020, chamou atenção dos internautas ao ostentar seu corpaço escultural rebolando. A gata entrou na trend das redes sociais e arrasou na coreografia da música Tubarão Te Amo.

Nas imagens, a loira aparece de frente e costas usando um biquíni neon verde cavado, mostrando a barriga sarada, as coxas torneadas e o bumbum redondinho, em brincadeira sobre gostarem do mesmo tipo de homem. No registro, aparece a mensagem: "Eu e minha amiga discordamos de quase tudo. Menos de uma coisa... O mesmo tipo de boy."

"Ainda bem que a gente compartilha né @juliapuzzuoli? Te amooo", escreveu Gabi Martins ao legendar o vídeo feito na praia.



"Quem divide multiplica kakakkaa", brincou Julia Puzzuoli, amiga de Gabi que aparece no vídeo. "Maravilhosas", "Beleza em dose dupla", "Duas princesas", "Simplesmente perfeita essa mulher", "Gatona", "Vai quebrar a internet de tão linda", "Essa não tem nenhum defeito", babaram os admiradores nos comentários.

Gabi Martins choca ao posar de frente e costas de biquíni

Recentemente, Gabi Martins curtiu dias de descanso em Punta Cana, na República Dominicana, e compartilhou novos cliques da viagem com os seguidores! A cantora publicou fotos ousadas em que aparece aproveitando o dia de sol na praia. Nas imagens, a gata apareceu usando um biquíni roxo fio-dental cavado. Com lenço colorido, uma chemise branca e óculos escuros, a ex-BBB ostentou as curvas impecáveis ao posar de frente e empinando o bumbum em uma das imagens. Exibindo as pernas torneadas e o abdômen sequinho, Gabi colecionou elogios dos internautas nos comentários do post.

