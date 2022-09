De biquíni cavado, ex-BBB Gleici Damasceno exibe corpão sarado

Ex-BBB Gleici Damasceno esbanja sensualidade ao tomar banho de piscina com biquíni pink cavadíssimo

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 11h43

A ex-BBB e atriz Gleici Damasceno (27) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos só de biquíni. A beldade começou a semana com um álbum de fotos com look mínimo e cavado ao tomar um banho de piscina.

Nas imagens, a estrela surgiu com o modelito ousado enquanto se refrescava ao ar livre. “Eu amo o sol de um jeito que não sei explicar”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Lindíssima”, escreveu um seguidor. “Coisa mais linda”, escreveu outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Vale lembrar que Gleici Damasceno está no elenco da série Tarã, do Disney Plus. Ela interpreta uma guerreira na praia. “Que alegria poder fazer parte desse projeto tão importante. Essa guerreira é fogo e eu estava super ansiosa para contar a novidade para vocês. Que alegria”, disse ela recentemente.

Veja as fotos de Gleici Damasceno de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno)