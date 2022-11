De biquíni cavado, Bruna Griphao exibe corpaço escultural em dia de sol no Rio: ''Que mulher!''

Atriz Bruna Griphao chama atenção ao mostrar tanquinho e corpão em passeio de barco na companhia de amiga no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 08h14

A atriz Bruna Griphao (23) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, e deixou os seguidores de queixo caído com fotos de biquíni!

Na terça-feira, 15, a famosa compartilhou uma sequência de registros em que aparece aproveitando o dia de sol no Rio de Janeiro em passeio de barco na companhia de uma amiga, Luana Marcolan.

Nas imagens, a gata aparece usando um biquíni bem cavado estampado de vermelho e com detalhes em azul. De óculos escuros e cabelos soltos, a artista impressionou com o shape sarado impecável e as curvas perfeitas. Em um dos cliques, Bruna Griphao posou espontânea e sorridente com Luana, empinando o bumbum redondinho para a câmera.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à musa. "Que gata", "Deus tem suas preferidas kkkkkk e eu não sou uma delas", "Simplesmente perfeita", "Que mulher", "Perfeição", "Sereia", "A mulher mais linda do mundo", babaram.

Confira as fotos de Bruna Griphao de biquíni em passeio de barco com amiga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphaoo)

Bruna Griphao posa de look curtinho com decotão

Bruna Griphao roubou a cena nas redes sociais recentemente ao exibir uma produção impecável! Nas imagens, a gata surgiu usando um look all black. Sentada na cama, a loira caprichou no carão e colecionou elogios dos seguidores ao postar os cliques de shortinho e um tomara que caia com decote poderoso nos seios, com recorte diferente. Com os cabelos longos soltos, a famosa posou com maquiagem leve e deixou parte de suas pernas saradas à mostra nos registros. Ao legendar a publicação, Bruna Griphao usou apenas um emoji de coração preto.

