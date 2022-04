De biquíni cavadíssimo, Gabi Martins exibe corpão sarado em sacada de luxo e rouba a cena: ''Praia''

Solteiríssima, cantora Gabi Martins exibe corpão sarado e bronzeado em sacada de luxo e arrancou suspiros pela sensualidade

A cantora Gabi Martins (25) parou tudo com a sua última publicação nas redes sociais!

A ex-BBB se apresentou nos últimos dias em Recife, Pernambuco, e antes de retornar para a casa, aproveitou para dar um mergulho no mar e renovar o bronzeado.

Em uma sequência de cliques, nas quais ela aparece com um biquíni rosa micro na varanda do hotel de luxo, ela destacou sua cinturinha fina, pernas torneadas e seu abdômen sarado.

"Depois de dois dias de muito trabalho, curti a praia antes de ir embora!", declara. "Hoje tem show em São Paulo; Espero vocês com muito carinho!", continuou ela.

Nos comentários, é claro, não faltaram declarações para a mineira. "Gata", admiraram os fãs. "Maravilhosa demais", exclamaram outros.

Gabi Martins se manifesta após suposta indireta do ex-namorado:

A cantora Gabi Martins usou suas redes sociais para se pronunciar sobre suposta indireta do ex-namorado, Tierry (32), na nova música Ainda Estou Pagando, que foi associada ao nome da ex-sister.

Na canção, o cantor diz em um dos versos: "Eu ainda tô pagando a lipo e o silicone para você usar com outro homem", disparou ele.

“Eu ganho meu dinheiro, suado pra caramba, comprei meu apartamento e paguei minhas cirurgias. Trabalho para isso com muito amor. Querem o tempo todo desmerecer as mulheres, dizer que fulano banca e paga”, iniciou ela no Twitter, que acrescentou: “Poxa, a gente rala pra caramba, dá o nosso melhor, para no final sempre desvalorizarem nosso trabalho e nossa capacidade”, rebateu ela.