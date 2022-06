De biquíni, Carolina Dieckmann posta clique de ponta-cabeça durante passeio de barco

Atriz Carolina Dieckmann está curtindo viagem nos Estados Unidos na companhia de amigos como Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues

A atriz Carolina Dieckmann (43) surpreendeu os seguidores ao postar novas fotos de momentos de descanso!

Curtindo viagem em Miami, nos Estados Unidos na companhia de Fernanda Paes Leme (38), Victor Sampaio (30), Fernanda Rodrigues (42) e Leo Fuchs (41), a gata surgiu de ponta-cabeça em fotos publicadas em seu feed no Instagram na quinta-feira, 02.

Em outros cliques, ela posou de biquíni curtindo passeio de barco com os amigos. As curvas esculturais da loira chamaram atenção dos fãs, o que rendeu muitas curtidas e elogios no post.

"Construindo memórias. Como se sempre tivesse sido assim… Juntos!", escreveu Carol ao legendar a postagem.

Vale ressaltar que Fepa está noiva. Victor pediu a famosa em casamento durante viagem. Os dois estão juntos desde janeiro de 2021.

Carolina Dieckmann homenageia Ivete Sangalo com lindo post

No dia 27 de maio, nossa diva Ivete Sangalo completou 50 anos e recebeu uma linda homenagem de Carolina Dieckmann na web. "Essa foto talvez não seja tão boa pra Instagram… mas é a minha preferida com ELA, de modo que peço licença pra postar hoje, mais uma vez. Ivete é abraço. E esse, da foto, foi o nosso mais forte… porque eu precisava, e precisar, faz toda diferença. Ivete é especial, justo porque é simples. É estrela porque cultiva nela o sabor de ser humilde. É única porque sabe se colocar no lugar de qualquer um. Ivete é uma festa daquelas que você espera e nunca quer ir embora. Ivete é mesmo um acontecimento porque muda e enfeita o caminho e o destino."

