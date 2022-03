De biquíni, Carol Peixinho é clicada por Thiaguinho na piscina e encanta: ''Que mulher!''

Influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho compartilhou cliques feitos por Thiaguinho em dia de sol na piscina e arrancou elogios da web

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 09h00

A ex-BBB Carol Peixinho (36) aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado e encantou os seguidores na web!

Na terça-feira, 15, a influenciadora compartilhou registros feitos por ninguém menos que o namorado, Thiaguinho (39). Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a morena aparecu usando biquíni branco e completou o look com chapéu de palha. A morena ostentou o corpaço e suas curvas perfeitas.

"Deixe seu recado na caixa postal", escreveu Carol Peixinho na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Fotógrafo bão da zorra!", falou Thiaguinho. "Sereiaaaa", disse uma. "Affffffff que tirooooooo", brincou outra. "Que mulher maravilhosa!", destacou uma terceira. "Deusa mor", comentou mais uma.

Vale ressaltar que os dois, que eram alvos de boatos de affair, assumiram o romance no fim de fevereiro. Na ocasião, o cantor se declarou para a amada na web: "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração…E que seja sempre assim… Iluminado! Felizão com sua luz", se derreteu.

Carol Peixinho se declara ao celebrar aniversário de Thiaguinho

Recentemente, Thiaguinho completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial da ex-No Limite na web. A morena abriu álbum de fotos com o artista e declarou seu amor. "Hoje é o dia do MôAmô. Que delícia é dividir a vida com você!! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo. Que Deus continue te iluminando imensamente, te protegendo e que você siga evoluindo nessa vida!! Seja muito felizzz!!! Agradeço a Deus e aos astros que se alinharam de uma forma tão mágica pra gente se conhecer. Que a gente siga transbordando e flutuando juntos. VIVA VOCÊ! AMO VOCÊ!!!", disse ela.

Confira as fotos de Carol Peixinho feitas por Thiaguinho: