De biquíni, Carol Castro se refresca em banho de cachoeira: ''Reconectando''

Atriz Carol Castro se refresca em banho de cachoeira e impressiona ao exibir boa em forma

Redação Publicado em 20/05/2022, às 11h30

A atriz Carol Castro (38) deixou os fãs babando, mais uma vez, pela sua beleza nas redes sociais!

A brasileira, que está se preparando para estrear a série Maldivas, na Netflix, aproveitou o dia de sol para renovar as energias com um refrescante banho de cachoeira.

Usando um biquíni preto, a famosa aproveitou a pausa na agenda para se reconectar com a natureza. Em seu feed no Instagram, na tarde da última quinta-feira, 19, ela compartilhou registros do momento.

"Reconectando (...) Fora da área de cobertura (...) Nutrindo", celebrou ela ao posar em baixo da cascata.

Não faltaram declarações nos comentários da postagem. "Maravilhosa! Aproveita", dispararam. "Esse é o segredo da sua beleza?", brincou uma seguidora. "Se conectar com a natureza é fundamental", pontuou um terceiro.

Recentemente, Carol Castro deixou os seguidores babando ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem pelo Caribe. De biquíni, ela surgiu renovando o bronzeado em um passeio de barco pelo mar paradísico.

