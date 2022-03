De biquíni, Carla Diaz surpreende com corpaço escultural: ''Deusa''

Atriz e ex-BBB Carla Diaz surpreende com corpaço escultural em fotos de biquíni azul

Recentemente, a atriz e ex-BBB Carla Diaz (31) deixou muita gente de queixo caído ao aparecer toda poderosa de biquíni em suas redes sociais.

No Instagram, a loira que esteve na casa mais vigiada do Brasil no ano passado, foi clicada com um modelito azul que ressaltava as suas curvas perfeitas.

"Hoje meu #tbt é especial e cheio de conforto", escreveu a famosa que ganhou uma enxurrada de elogios depois de ter mostrado as curvas dela para os seguidores na web.

"Que super deusa!", escreveu um fã da atriz Carla Diaz na internet. "Que fotão. Você está linda e perfeita demais!", exaltou outro admirador virtual da artista que está no ar nas tardes da Globo com a reprise da novela O Clone.

Veja o corpão da atriz Carla Diaz!