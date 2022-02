De biquíni, Carla Diaz faz selfie coladinha com o namorado, que se declara: ''Privilégio ter você''

Atriz Carla Diaz compartilhou dia de sol ao lado do namorado, Felipe Becari, e recebeu declaração do vereador de São Paulo na web

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 08h30

A atriz Carla Diaz (31) curtiu o final de semana na companhia do namorado!

Os pombinhos curtiram o domingo, 06, juntinhos e aproveitaram o dia de sol para renovar o bronzeado.

A loira compartilhou um clique ao lado do vereador de São Paulo e defensor dos animais Felipe Becari nas redes sociais.

Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, ela surgiu sem maquiagem, esbanjando sua beleza natural coladinha com o amado, que apareceu descamisado. Com os cabelos soltos, Carla Diaz posou fazendo carão, usando um biquíni pink.

"Domingo de sol por aqui", escreveu a ex-sister, que participou do BBB21, na legenda da publicação.

"Foto linda! Que privilégio ter você!", declarou Felipe Becari.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios ao casal. "Vocês são tão lindosss", "Casalzão", "Perfeitos!", "Que casal lindo", foram algumas das mensagens.

Vale lembrar que Carla e Felipe assumiram o namoro no último dia de 2021, com fotos do casal durante passeio em uma vinícola.

Carla Diaz curte show de Luan Santana

Carla Diaz esteve presente no show de Luan Santana em São Paulo na última quinta-feira, 4. Ousada, a atriz arrasou na escolha do look para a ocasião, um conjunto de top e hot pants com uma meia calça preta e blazer.

Confira o clique de Carla Diaz com o namorado, Felipe Becari: