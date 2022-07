De biquíni, Bruna Linzmeyer exibe sua beleza natural

Bruna Linzmeyer relembra fotos de sua viagem para os Lençóis Maranhenses

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h15

A atriz Bruna Linzmeyer (29) agitou as redes sociais ao exibir o seu bronzeado em nova foto de biquíni. Nesta semana, a musa relembrou sua viagem para os Lençóis Maranhenses e ostentou a sua beleza natural nas fotos. Nos comentários, ela ganhou vários elogios dos fãs.

“Que mulher surreal”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Morri com tanta beleza natural”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Bruna Linzmeyer está longe das novelas desde o fim da primeira fase da novela Pantanal, da Globo, na qual interpretou Madeleine.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Bruna Linzmeyer fala de sua sexualidade

Recentemente, Bruna Linzmeyer relembrou quando assumiu sua sexualidade publicamente. “Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV. E já namorada a Kity, que foi a minha primeira namorada, há uns bons meses. As pessoas que trabalhavam comigo cogitaram que eu negasse e eu disse que isso não era uma possibilidade. Foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, as coisas foram cancelando. Diziam: ‘não vai mais acontecer e tal’”, relembrou no podcast Podpah.