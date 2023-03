De biquíni branco, Yasmin Brunet escandaliza com massagem corporal

Yasmin Brunet apostou em um biquíni de crochê para mostrar rotina de cuidados com o corpaço

Yasmin Brunet (34) deixou seus seguidores babando na manhã desta quinta-feira, 09. A modelo decidiu abrir o jogo e compartilhou um de seus segredos para manter o corpaço escultural. Com um biquíni branco de crochê repleto de conhas, a musa encantou a todos ao fazer uma massagem usando um óleo para hidratar o corpo.

Na legenda, ela destacou a rotina de cuidados: “Começando o dia do melhor jeito”, com um emoji de sereia. No registro, Yasmin surgiu sorridente e deixou a barriga sequinha em evidência. A gata chegou até a virar de ladinho para exibir o bumbum empinado, enquanto massageava o corpo com o óleo de sua linha corporal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️🌊🪐🧿 (@yasminbrunet)

Nos comentários, um fã chegou a citar Jade Picon (21), com quem Yasmin supostamente teria uma desavença: “Quem é Jade Picon perto da sereia?". A modelo rebateu: “Gente, vamos parar de fazer essas comparações. Cada uma com sua beleza, ninguém é melhor que ninguém”, escreveu defendendo a atriz.

Alguns seguidores elogiaram a atitude da modelo: “Amei sua resposta! Você é maravilhosa”, disse uma. Já outros, aproveitaram para elogiar o corpão de Yasmin: “O biquíni foi feito pra você, que perfeição”, exaltou uma admiradora. “Sereia mais linda do mundo”, comentou outra. “Olha essa pele, olha esse cabelo, essa deusa”, disse mais uma.

Yasmin Brunet posa de biquíni cavadíssimo e seguidores reagem: “Prikito sequinho”

Na última terça-feira, 7, Yasmin Brunet deixou os seguidores sem fôlego com um vídeo ousado em suas redes sociais. No registro, a gata mostra a marquinha que conquistou nos últimos dias ao tomar sol com uma peça fininha, em um tom de verde bem intenso, que realçou a beleza da modelo.

Mas um detalhe em especial chamou a atenção dos fãs de Yasmin: é que a beldade usou uma outra peça ainda menor e mais cavada que deixou escapar o resultado do sol que tomou na região íntima. Confira o vídeo!