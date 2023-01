De biquíni branco, Virginia Fonseca chama atenção ao exibir barriga negativa

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção ao exibir a barriga negativa nas redes sociais

Dois meses após dar à luz, Virginia Fonseca (23) arrancou suspiros dos seguidores ao ostentar seu corpo sarada enquanto renovava o bronzeado.

Nesta quinta-feira, 5, a influenciadora digital compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto em que aparece usando um biquíni branco e óculos escuros. Na imagem, a mulher do cantor Zé Felipe (24) surge deitada, deixando sua barriga negativa em destaque.

Na legenda da publicação, a mãe de Maria Flor (1) e Maria Alice (2 meses) confessou que 'virou um camarão' após ter ficado muito tempo no sol. "Depois dessa foto eu virei um camarão kkkkk rindo de desespero mesmo", se divertiu a influencer.

Rapidamente, os fãs encheram a publicação de curtidas e elogios. "Maravilhosa demais , disse uma seguidora. "Ela não cansa de ser deusa", comentou um internauta. "Perfeição tem nome, e se chama Virgínia Fonseca", falou uma fã.

Confira a foto de Virginia Fonseca de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia e Zé Felipe enterram umbigo da filha

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe decidiram fazer uma simpatia! O casal de papais enterrou o umbigo da filha mais nova, Maria Flor, de 2 meses. Segundo a tradição, fazer isso traz sorte para a criança.

O ritual foi feito na Fazenda Talismã, do pai do cantor, Leonardo, em Jussara, no estado de Goiás. "Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!