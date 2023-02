De biquíni branco, Sthefany Brito curte dia na praia com o filho e o marido

Sthefany Brito exibe foto inédita com o filho e o marido na praia e sua boa forma rouba a cena ao aparecer apenas de biquíni

A atriz Sthefany Brito encantou seus fãs ao mostrar como curtiu o feriadão do carnaval ao lado de sua família. Em uma foto inédita e rara nas redes sociais, ela surgiu abraçada com seu filho, Antonio Enrico, e o marido, Igor Raschkovsky, em uma praia durante um lindo dia de sol.

Discreta com seus looks, a estrela surpreendeu ao aparecer apenas de biquíni nas redes sociais. Ela quase não mostra fotos com look mínimo e arrasou ao colocar a sua boa forma para jogo. Ela escolheu um modelito branco e fininho para renovar o bronzeado enquanto se divertia com a família.

"Sol, um gordinho cada dia mais gostando do mar e uma mamãe e um papai babões", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito mostra a festa de aniversário do filho

Sthefany Britoaproveitou o dia de TBT Para recordar alguns cliques da festa de aniversário do filho, Enrico, que completou dois anos de vida no dia primeiro de novembro.

Na noite desta quinta-feira, 10, a atriz postou no feed do Instagram os detalhes da festa luxuosa do herdeiro, que teve como tema o desenho Patrulha Canina, e contou com a presença de seus familiares e amigos.

"#tbt da festinha de 2 anos do nosso 'Tonio', mas podem chamar de Chase. Família reunida, comidinha de festa infantil, sorrisão no rosto e coração da mamãe cheio de gratidão", escreveu a mulher do empresário Igor Raschkovscky, mostrando Enrico se divertindo ao lado dos amiguinhos.