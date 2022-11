De biquíni branco, Mel Maia toma banho de mar

Aos 18 anos, Mel Maia exibe sua cinturinha fina ao aparecer com biquíni branco e diferente em nova foto

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 19h03

A atriz Mel Maia (18) abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar como foi o seu mês de outubro. Nesta sexta-feira, 4, ela apareceu só de biquíni branco ao tomar um banho de mar.

Na foto, Mel apareceu fazendo uma expressão inusitada enquanto caminhava na beira do mar com seu look estiloso. Inclusive, ela surgiu usando um biquíni com top cropped e calcinha estilo asa delta.

O modelito deixou à mostra a cinturinha fina dela e a boa forma. “Alguns momentos muito felizes de outubro!”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

