De biquíni branco, Mariana Goldfarb ostenta corpão em dia na praia

Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, deixa detalhes do corpão à mostra com biquíni branco molhado: “Não tô ligando"

Na praia, a modelo Mariana Goldfarb (33) decidiu colocar o bronze em dia durante a manhã desta sexta-feira, 31. Com o biquíni branco molhado após um mergulho no mar, a esposa do ator Cauã Reymond (42) deixou os detalhes do corpo sequinho à mostra e esbanjou bom humor ao refletir sobre o momento relax em seu Instagram.

Sentada na orla, Mariana surgiu com os cabelos encharcados e falou sobre a pausa na rotina corrida: "Amo meus momentos de lazer, de prazer. Eu amo. Às vezes, a gente acha que é só trabalho, que a gente tem sempre que estar produzindo alguma coisa, a sociedade cobra isso da gente, né? Mas também não estou ligando muito pra sociedade”, confessou.

Mariana Goldfarb ostenta corpão em dia na praia - Reprodução/Instagram

O vídeo foi gravado de um ângulo que deu uma vista privilegiada para o corpão da morena, que deixou vários detalhes à mostra no registro, incluindo duas tatuagens de frases na costela. Em seguida, a gata gravou um stories dentro do carro fazendo carão com os fios longos e castanhos já secos, ainda de biquíni.

Mariana Goldfarb faz carão dentro do carro - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb rouba a cena ao exibir novo visual na web:

Na última quinta-feira, 30, Mariana Goldfarb passou por uma transformação intensa e compartilhou todos os detalhes da mudança de visual em suas redes sociais. A esposa do ator Cauã Reymond tinha luzes douradas no cabelo, mas decidiu adotar um novo estilo e escureceu os longos fios, além de apostar em uma franja.

"Abraçar mudanças tem sido a minha parte favorita da vida. E pra tá em sintonia com tudo que vem se transformando dentro de mim, escolhi mudar o visual", disse Mariana ao legendar publicação. O marido da influenciadora digital aprovou a escolha da amada com emojis de palminhas e até Grazi Massafera (40), ex de Cauã, deixou seu elogio.