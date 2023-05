De biquíni branco, ex-BBB Key Alves ostenta corpo definido durante viagem: "Que mulher"

Key Alves, ex-participante do BBB 23, chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpaço durante viagem ao Jalapão

A ex-BBB Key Alves (23) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques de sua viagem pelo Jalapão, no Tocantins.

Nos registros publicados no feed do Instagram na noite desta sexta-feira, 26, a jogadora de vôlei ostenta seu corpo sarado ao posar em um lindo cenário paradisíaco usando um biquíni fio-dental branco. Ela também postou um vídeo nadando nas águas cristalinas.

Ao compartilhar as imagens com os seguidores, Key falou sobre a viagem. "Com toda certeza uma das maravilhas do mundo é surreal os fervedouros do Jalapão", escreveu a atleta na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Sempre linda", disse uma seguidora. "Que mulher, Brasil", comentou outra. "Maravilhosa demais", falou uma fã da ex-BB. "Um paraíso e uma sereia", escreveu um admirador.

Confira as fotos de Key Alves de biquíni no Jalapão:

Ex-BBB comenta sobre affair com gringo

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suíço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, a ex-BBB afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. "O boy gringo também é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado", revelou a jogadora de vôlei. "Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem", completou.

