De biquíni branco, Alessandra Ambrósio exibe corpão em dia de praia no Rio de Janeiro: ''Relaxada''

De férias no Brasil, top-model Alessandra Ambrósio exibe corpão em dia de praia no Rio de Janeiro com biquíni branco

Redação Publicado em 10/02/2022, às 14h23

A modelo Alessandra Ambrosio (40) encantou os seus milhões de seguidores com sequência de fotos paradisíacas feitas em uma praia no Brasil.

A atriz, que está passando as férias no país, posou usando um biquíni branco e, em alguns cliques, ficou só com a parte de baixo. Em uma das fotos, ela aparece se divertindo a beira-mar enquanto renova o bronzeado na "golden hour".

"Fácil e relaxada", escreveu ela na legenda das fotos.

O clique somou milhares de comentários dos fãs e admiradores da top model: "O poder da mulher brasileira", dispararam. "Cada vez mais linda", destacaram. "Que foto maravilhosa", apontou um terceiro

Vale lembrar que Alessandra Ambrosio virou um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas após a mídia italiana revelar que o jogador de vôlei, Roberto Cazzaniga (42), foi vítima de um golpe que envolvia o nome da modelo.

Alessandra Ambrósio exibe corpão em dia de praia no Rio de Janeiro com biquíni branco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Alessandra Ambrósio está de férias no Brasil com o novo namorado, o modelo Richard Lee:

De acordo com o Daily Mail, a artista está aproveitando as férias no Brasil ao lado do namorado, o modelo Richard Lee (41).

O site confirma que eles passaram por Florianópolis e Rio de Janeiro. Apesar de ela não especificar onde fez os últimos registros, o site britânico garante que a modelo pisava em areias cariocas.