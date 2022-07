De biquíni, Bianca Bin mostra sua boa forma em novas selfies

Bianca Bin exibe toda a sua beleza ao posar apenas de biquíni em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 22h03

A atriz Bianca Bin (31) agitou as redes sociais ao mostrar novas imagens de sua boa forma. Nesta quinta-feira, 14, a musa apareceu só de biquíni verde estiloso ao curtir um dia ensolarado em sua casa.

A estrela fez fotos de vários ângulos para mostrar sua beleza deslumbrante e caprichou nas poses em cada foto.

Longe das novelas, Bianca Bin está de volta aos palcos com a peça Jardim de Inverno, que está em cartaz no Teatro FAAP. Nas redes sociais da produção, ela falou mais sobre a sua nova personagem, a April Wheeler. "Me comove a April, sua força e potência, assim como de todas as personagens femininas dessa peça. Também o texto e tudo o que não está escrito, mas está nas entrelinhas dele. A relação do casal. O amor que os une, a insatisfação, o vazio existencial, a coragem da personagem e o desejo de mudança. A complexidade das relações humanas retratadas com profundidade nas suas fragilidades. E a efemeridade da vida", disse ela.

Confira as imagens de Bianca Bin com o biquíni verde: