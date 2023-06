De biquíni, Bella Campos ostenta corpão impecável e MC Cabelinho elogia: “Gostosa”

Noiva de MC Cabelinho, Bella Campos posa só de biquíni e corpão desenhado impressiona seguidores nas redes sociais

A atriz Bella Campos (25) causou alvoroço nas redes sociais nesta quinta-feira, 01. É que a artista, que está no ar como ‘Jennifer’ na novela das sete da Globo, ‘Vai na fé’, publicou alguns registros em que aparece só de biquíni. Os detalhes do corpão da musa chamaram atenção e ela acumulou uma chuva de elogios, inclusive, do noivo, o cantor MC Cabelinho (27).

Bella dispensou qualquer legenda para a publicação feita em seu perfil oficial do Instagram. A atriz marcou apenas o fotógrafo responsável pelos cliques em que a beldade aparece posando com um conjunto de banho roxo. Na parte de cima, ela escolheu um modelo cortininha que evidenciou o decote generoso.

A atriz também fez questão de levantar a calcinha do biquíni até o limite, evidenciando os quadris saltados, sua cinturinha desenhada e as pernas torneadas. Para terminar de escandalizar, a noiva do MC Cabelinho jogou o corpo de ladinho e deixou visível sua marquinha de bronzeado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Bella já acumulava quase cinco mil comentários apenas meia hora após a publicação, entre eles, muitos elogios de celebridades e fãs: “Deusa”, comentou a colega de elenco Carolina Dieckmann. “Minha Gostosa, Te amo”, escreveu o noivo apaixonado. “Como pode uma mulher ser tão bonita”, disse uma seguidora. “Cabelinho é homem de sorte”, escreveu outra.

Vale lembrar que MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram durante uma dinâmica na preparação de elenco na novela ‘Vai na fé’, em que eles contracenam juntos. Segundo o cantor, foi paixão à primeira vista: “Eu estava sem dupla, e ela também não estava olhando para ninguém. Nós nos encaramos, e eu já olhei ela com outros olhos", ele relatou.

Bella Campos choca ao mostrar cômodos da casa luxuosa do namorado:

A atriz Bella Campos chocou seus seguidores do Instagram ao exibir detalhes da mansão do noivo, MC Cabelinho. Durante os bastidores de uma gravação para o ‘Fantástico’, a artista abriu detalhes dos cômodos luxuosos da residência de dois andares localizada na Zona Oeste do Rio, com direito à sauna, piscina e até estúdio de música.