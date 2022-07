De biquíni, Bella Campos, a Muda de Pantanal, atrai os olhares em dia na praia

Magérrima, Bella Campos é fotografada só de biquíni mínimo em dia de sol no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 19h49

A atriz Bella Campos (24), que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, esbanjou sua boa forma ao curtir o domingo ensolarado em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada ao curtir o dia de folga das gravações ao ar livre.

A estrela se refrescou no mar e mostrou seu corpo sarado ao surgir apenas de biquíni fininho.

Em participação no programa Altas Horas, da Globo, Bella Campos contou como é o carinho do público com o sucesso da novela Pantanal. “É muito gostoso receber o carinho do público, estou muito feliz. Eu sou um pouco envergonhada ainda, não sei muito bem lidar com isso, mas eu adoro. As pessoas estão me reconhecendo bastante na rua, eu não achava que seria tanto assim”, disse ela, que ainda revelou o que os fãs mais dizem quando a encontram: “Não fala nada, Muda”.

Fotos de Bella Campos na praia