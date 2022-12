De biquíni, Bárbara Coelho exibe o corpão na véspera do Natal

Apresentadora da Globo, Bárbara Coelho é fotografada em dia na praia na véspera de Natal

A apresentadora Bárbara Coelho, do programa Esporte Espetacular, da Globo, aproveitou a manhã de folga neste sábado, 24, para renovar o bronzeado na praia. Na véspera do Natal, ela deu uma volta na praia e foi fotografada pelos paparazzi.

A estrela foi fotografada enquanto estava saindo do mar só de biquíni. Nas imagens, ela deixou à mostra seu corpão sarado e a barriguinha chapada.

Recentemente, a apresentadora contou que sempre gostou de se exercitar. Em conversa com a Quem, ela contou sobre os esportes que já fez. “Joguei vôlei por oito anos, também fiz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava”, declarou.

Veja as fotos de Bárbara Coelho na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews