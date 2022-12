De biquíni asa-delta, Bruna Biancardi exibe a barriga reta e o bronzeado impecável

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi faz selfie no espelho e ostentar o corpão sarado antes de ir para a praia

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto só de biquíni. Desta vez, ela apostou em um modelito asa-delta em tom de azul claro e esbanjou sensualidade.

Em seu perfil no Instagram, a beldade surgiu com a barrigada sarada à mostra e também ostentou o seu bronzeado impecável. Na foto, ela surgiu com um leve sorriso e arrancou elogios dos fãs.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza dela. “Gata demais”, escreveu um fã. “É uma deusa mesmo”, declarou outro. “Lindíssima”, escreveu mais um.

Bruna Biancardi manda recado para Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que mantém uma boa relação com o jogador de futebol Neymar Jr após o fim do namoro deles. Nesta sexta-feira, 25, ela fez questão de deixar um recado para apoiá-lo em um momento difícil.

O atleta se machucou no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar e vai ficar alguns jogos longe dos campos. Com isso, ele fez um desabafo nas redes sociais e ela deixou um comentário carinhoso. “É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!”, disse ela.