De biquíni, Andressa Ferreira ostenta decote turbinado e barriga trincada: ''Corpo perfeito''

Nora de Gretchen, Andressa Ferreira, chocou ao exibir corpaço fora do comum em selfie de biquíni

A modelo Andressa Ferreira esbanjou seu corpaço desenhada em novas fotos na rede social. Nesta segunda-feira, 13, a esposa de Thammy Miranda compartilhou selfies de biquíni e não passou despercebida.

Nos registros publicados pela nora de Gretchen, ela apareceu usando um look de praia cheio de estilo e colocando para jogo suas curvas treinadas.

Com o decote bem marcado e a barriga chapada, Andressa Ferreira surgiu deslumbrante nos cliques. "Oi! Todas apaixonadas me mandando directs querendo saber desse bikini, eu sei, ele é PERFEITOOO!", falou sobre sua roupa.

Nos comentários da publicação, a influenciadora foi coberta de elogios. "Biquíni lindo, mas seu corpo arrasa", observou uma seguidora. "Corpo perfeito", admiraram outros.

Ainda recentemente, Andressa Ferreira fez a temperatura subir ao protagonizar um vídeo sensual no chuveiro usando biquíni.

Veja as selfies de Andressa Ferreira de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira fala sobre sumiço na rede social: ''Esgotamento mental''

A modelo Andressa Ferreira revelou o motivo de ter sumido da rede social. Recentemente, ela alertou os seguidores que estava um pouco ausente devido a alguns motivos que achou relevante refletir.

Com uma foto ao lado do marido, Thammy Miranda, e do filho, Bento, a nora de Gretchen surgiu descansando e comentou sobre sua fase atual. "Estou ausente aqui por conta desses sentimentos", começou dizendo.

E explicou melhor sobre o que estava querendo falar: "Essa necessidade de compartilhar a vida nas redes sociais às vezes coloca a gente num esgotamento mental. Às vezes precisamos desconectar um pouco do virtual pra viver o real e não perder o momento presente".

"Talvez eu fique um pouco ausente, o mundo tá um caos e vejo tanta futilidade sendo valorizada, que cansa! E nem todo mundo merece acesso a minha vida e lidar com isso gera comparações e quando nós comparamos, perdemos o foco, desequilibramos e caímos. E já sabemos que equilíbrio é fundamental nessa vida!", desabafou a influenciadora.