De biquíni, Ana Clara exibe corpão sarado em dia de sol

Ana Clara renova o bronzeado na área externa de um hotel e exibe sua beleza deslumbrante

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 14h26

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara (25) encantou seus seguidores ao colocar o seu corpão para jogo nesta sexta-feira, 18. A musa apareceu só de biquíni preto ao aproveitar o dia de sol para renovar o bronzeado na área externa de um hotel no Rio de Janeiro.

Ana Clara deixou à mostra sua barriguinha sarada e as curvas impecáveis do seu corpo. “São Paulo servindo um clima carioca para respeitar minha estadia, achei chique”, afirmou na legenda.

Ana Clara relembra cirurgia nos seios

A ex-BBB Ana Clara Limasurpreendeu seus fãs ao falar abertamente sobre a cirurgia de mamoplastia que fez há pouco tempo. Ela contou que reduziu o tamanho dos seios e também colocou silicone em um procedimento cirúrgico.

“Eu tinha peito grande. Fui fazer um exame e ele estava desigual e com vários cistos. Graças a Deus não eram malignos. Coloquei silicone bem pequenininho, 160 ml, porque fiquei sem nada. Fiquei só com as próteses”, disse ela no canal Multishow.

Além disso, Ana Clara impressionou ao contar que levou para casa o tecido mamário que foi retirado na cirurgia. “O peito ficou um tempão lá em casa. O médico me entregou o saquinho com o peito e o cisto e disse: 'você tem que levar lá no laboratório. Leva e entrega lá que eles vão fazer os exames'. Aí ficou aquele peito lá na bancada de casa”, relembrou.