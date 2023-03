De batom vermelho, Virginia Fonseca dispensa sutiã e sensualiza com decote

Virginia Fonseca rouba a cena ao sensualizar com roupão aberto nos bastidores de ensaio fotográfico

Virginia Fonseca (23) parou o Instagram na manhã desta segunda-feira, 27. Em seu stories, a influenciadora mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico para sua marca de maquiagem e escandalizou ao posar com um roupão aberto. Sem sutiã, a loira deixou o decote ousado em evidência e fez carão para sensualizar em alguns cliques.

Na sequência de vídeos, Virginia iniciou a produção dançando uma das canções do marido com toda a equipe do ensaio. Só de roupão, ela colocou um emoji na frente para esconder suas partes íntimas. Em seguida, a loira experimentou vários tons de batons, que devem estar no próximo lançamento: “A ansiedade da gata, agilizando a campanha”, ela legendou enquanto se maquiava.

Virginia dança com equipe - Reprodução/Instagram

Entre os cliques, a esposa do cantor Zé Felipe (24) apostou em um batom vermelho intenso e compartilhou um vídeo em que aparece fazendo biquinho para as câmeras. No registro, ela fez questão de deixar os seguidores babando ao posar com o roupão totalmente aberto na parte superior, dispensando qualquer roupa íntima.

Virginia sensualiza com batom vermelho - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca cobre tatuagem que fez para o ex-namorado

Virginia Fonseca aproveitou o último final de semana para ir em um estúdio de tatuagem e cobrir uma antiga tattoo, que foi feita em homenagem ao ex-namorado, o youtuber Pedro Rezende. A estrela tinha as letras ADR tatuadas em seu ombro, o nome da agência chefiada pela antiga paixão da influenciadora.

O tatuador Hector Valentim mostrou o processo da cobertura da tatuagem e revelou o novo desenho em seu Instagram. Virginia agora tem um ramo de flores marcado em seu ombro, onde antes costumava figurar a homenagem para o ex-namorado, com quem ela terminou o relacionamento em 2020, antes de assumir a relação com o filho do cantor Leonardo, em 2021.