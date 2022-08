De batom vermelho, Sabrina Sato aposta em macacão justíssimo todo estampado

Apresentadora Sabrina Sato publica fotos com look todo florido bem colado ao corpo para o 'Saia Justa', do GNT, e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 08h46

A apresentadora Sabrina Sato (41) recebeu chuva de elogios dos seguidores na noite de quarta-feira, 24, ao postar fotos em que aparece deslumbrante!

A esposa de Duda Nagle (39) ostentou o corpaço ao aparecer com um look bem justo, evidenciando suas curvas perfeitas, para o programa Saia Justa, do GNT.

Para a atração, a ex-BBB optou por uma produção com macacão de mangas compridas e gola alta todo com flores coloridas em tons de rosa e verde. Para completar, ela posou com um blazer com a mesma estampa, salto alto e cabelos presos em rabo de cavalo.

Apostando no carão, Sabrina arrasou nas poses para fotos e encantou a web com batom vermelho e acessórios dourados.

"Que lindaaaa", elogiou Karina Sato, irmã de Sabrina, nos comentários. "Deslumbrante", "Maravilhosa", "Deusa", "Perfeita", "Musaaa", "Lindíssima", "Que ESPETÁCULO", "Como pode ser tão linda", exaltaram os admiradores no post.

Durante o programa, a nova contratada da Globo contou uma situação tensa que passou com a filha Zoe (3) em um parque de diversões. "A gente saiu com o carrinho e ela já estava com medo, chorando. E teve um momento que estávamos muito alto e o carrinho parou. Não porque quebrou, mas parou, porque ele para mesmo. Lá de cima, ela chorava muito, muito!”, contou ela sobre a experiência da herdeira em montanha-russa.

Sabrina Sato ostenta corpão em look florido coladinho:

Sabrina Sato encanta ao mostrar Zoe vestindo fantasias

Recentemente, Sabrina Santo deixou os fãs completamente apaixonados com uma sequência de cliques encantadores da filha, Zoe, de apenas 3 anos. A pequena, fruto do casamento da ex-BBB com o ator Duda Nagle, apareceu vestindo várias fantasias. A herdeira do casal posou vestida de Sulley, do Monstros S.A, e com um vestido de princesa da Branca de Neve, também da Disney: "E agora só quer andar fantasiada. Não sei pra quem puxou…", disse a estrela brasileira. Zoe aparece fazendo caras e bocas, além de um sorriso espontâneo e encantador, esbanjando carisma.

