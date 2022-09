De barriga toda de fora, Rafa Kalimann exibe corpaço fora do comum ao lado de José Loreto: ''Mais linda''

Ex-BBB Rafa Kalimann compartilhou novas fotos com José Loreto e chamou a atenção ao surgir com look ousado

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 07h32

A ex-BBB Rafa Kalimann (29) chamou muita atenção ao compartilhar novas fotos ao lado de seu namorado, o ator José Loreto (38). Toda estilosa, a influenciadora roubou a cena neste domingo, 04, com os cliques arrasadores.

Usando um look nada discreto, que deixou sua barriga toda de fora, Rafa Kalimann deu um show de beleza e boa forma ao ostentar seu corpaço na roupa diferente.

"Dia de rock bb", disse a famosa sobre a produção mais rockeira para aproveitar o evento que movimentou o Rio de Janeiro nos últimos ao lado do amado.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa e do ator. "Seus lindos", escreveram os fãs. "A mulher mais linda do Brasil", falaram outros.

Ainda recentemente, Rafa Kalimann causou e fez a temperatura subir ao fazer um vídeo se mostrando de biquíni no espelho. Usando o modelo bem fininho e puxado, a influenciadora chocou com suas curvas torneadas. Com 10 kg a menos, ela revelou em uma entrevista que acabou emagrecendo não por estética e explicou o que fez para isso.

Rafa Kalimann revela como foi o reencontro com José Loreto

Recentemente, em uma entrevista para o podcast PODDELAS, Rafa Kalimann contou como foi seu reencontro com José Loreto e como iniciaram o namoro.

"Foi em 2007. Vim para cá [São Paulo] por causa de um concurso de modelos, e ele ia palestrar neste concurso, tinha acabado de fazer Malhação. Ele estava num bar da esquina da Ipiranga com o São João, amo que isso é uma música do Caetano, e pedi para minha mãe tirar uma foto. Ele foi superquerido. Eu adorava ele, achava ele gato, só que eu era muito novinha, não tinha malícia nenhuma. Era uma coisa de fã. Revelei e guardei essa foto por muito tempo", disse ela.

Já o reencontro, após tantos anos, foi no Domingão com Huck. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", completou.

