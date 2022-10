De barriga de fora, Maraisa surge magérrima e choca com curvas torneadas: ''Princesa''

Cantora Maraisa apostou em look com cropped e impressionou ao exibir cintura bem fina

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 14h07

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), roubou a cena na rede social com novos cliques arrasadores e cheios de estilo. Nesta quinta-feira, 13, a artista compartilhou fotos toda produzida e chamou a atenção ao surgir deslumbrante.

Nos registros publicados pela famosa, ela esbanjou uma silhueta sequinha e chocou ao surgir magérrima ostentando sua barriga definida.

Usando um conjuntinho rosa-brilhante, composto por cropped e calça, Maraisa deu um show de boa forma ao deixar seu abdômen à mostra.

"Quem vê a carinha de princesa, nem imagina que bebe mais que um opala", brincou a sertaneja na legenda da publicação.

Nos comentários, não demorou para os seguidores encheram a famosa de elogios. "É uma princesa, sim!", exclamaram ao vê-la. "Gata", escreveram outros.

Recentemente, Maraisa apareceu na final do The Voice Kids com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança. Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Veja as fotos de Maraisa com look de barriga de fora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!