De babydoll micro, Jojo Todynho deixa bumbum escapar ao rebolar muito: ''Maravilhosa''

Cantora Jojo Todynho causou ao exibir corpaço turbinado em roupa íntima minúscula enquanto dançava

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 11h38

A cantora Jojo Todynho (25) chocou com um novo vídeo rebolando muito! Nesta quinta-feira, 10, a funkeira iniciou o dia se gravando dançando no quarto e deu o que falar ao revelar suas curvas em um look curtinho.

Ainda vestindo um babydoll micro, a famosa surgiu se movimentando e parou tudo ao colocar seu bumbum todo para cima ao apoiar as mãos no chão.

"BOM DIA!", exclamou Jojo Todynho ao publicar o registro ousado mostrando seu corpaço turbinado na roupa mínima.

Nos comentários da publicação, a cantora logo causou alvoroço entre os fãs. "Sua maravilhosa", admiraram os fãs. "Eita", exclamaram outros.

Veja o vídeo de Jojo Todynho rebolando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho se pronuncia sobre fim do casamento e sobre bariátrica

Na tarde da última segunda-feira, dia 07, a cantora Jojo Todynho resolveu, por meio dos seus stories, se pronunciar sobre o término do seu relacionamento com Lucas Souza. A cantora disse que não teve tempo para falar sobre o assunto com os seus seguidores de maneira mais intimista, mas aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e para esclarecer algumas coisas.

“Foi um turbilhão tudo o que aconteceu e eu não tive tempo de parar e agradecer a cada pessoa que se sensibilizou e cuidou de mim, de alguma forma, brigou por mim ou reverberou...", disse Jojo. “Tenho dentro de mim uma coisa: 'Quem não ama, não vive'. Sou uma mulher muito intensa. Quando boto algo na minha mente, não tem quem tire. Sou assim e pago muito o preço por ser assim, mas tudo para mim, foi como um aprendizado”, disse ela, referindo-se ao término do casamento.

