De baby doll micro, Sheila Mello deixa bumbum empinado à mostra: ''Maravilhosa''

Aos 44 anos, Sheila Mello deixa bumbum torneado em evidência ao apostar em pijama ousado

A dançarina Sheila Mello (44) chamou a atenção com novas fotos deslumbrantes em sua rede social. Nesta quarta-feira, 03, a famosa compartilhou cliques de um ensaio ousado e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo.

Nos registros, a artista apareceu usando apenas um baby doll micro, de cor vermelha, e chocou ao deixar seu bumbum empinado à mostra. Fazendo poses, ela surgiu abrindo uma geladeira em grande estilo.

"Vamos falar sobre tomada de decisão! Ela está o tempo todo na sua vida, seja ao abrir a geladeira, seja na escolha de pessoas que estarão na sua vida, seja na roupa que irá usar, o que irá estudar... Precisamos acreditar que temos o protagonismo das nossas vida em nossas mãos! Se a sua escolha for não acreditar em você e na sua capacidade, você não alcançará o que tanto deseja. Compartilha comigo, você já fez sua escolha de acreditar em você hoje?", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a famosa logo foi coberta de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Que mulher", enalteceram outros.

Veja as fotos de Sheila Mello:

A dançarina Sheila Mello impressionou com sua boa forma e elasticidade ao compartilhar uma foto se alongando. No registro, a famosa apareceu curtindo a praia de uma forma diferente e deu o que falar.

Usando apenas um biquíni bem fininho, a eterna loira do É o Tchan apareceu fazendo uma posição de quatro invertida e chocou com tanta flexilidade. Apoiando-se com mãos e pés, Sheila apareceu com a cabeça para baixo e a barriga para cima.

"Bom dia, meu povo! Mais um que está começando. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e um excelente restante de semana! Não esqueçam de beber bastante água e agradecer sempre", escreveu o recado para os fãs.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da artista. "Contorcionista", falaram os seguidores. "Maravilhosa sempre", elogiaram outros.

Veja a foto de Sheila Mello de biquíni: