Curtindo calor no Rio, Jéssica Ellen exibe corpaço à beira da piscina: ''Toda natural, bonita pra caramba''

Atriz Jéssica Ellen empinou o bumbum ao renovar o bronzeado e celebrou aniversário de 457 anos de sua cidade natal, Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 11h30 - Atualizado às 12h19

A atriz Jéssica Ellen (29) chamou atenção pela beleza nas redes sociais!

Na terça-feira, 01, a gata aproveitou para curtir o dia de sol na sua cidade natal, Rio de Janeiro, que completou 457 anos.

Em seu feed no Instagram, a noiva do ator Dan Ferreira (30) compartilhou cliques em que aparece tomando sol deitada na beira da piscina, usando um biquíni colorido. Com os fios loiros, ela posou de costas e empinou o bumbum, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

"Toda natural, bonita pra caramba e cheia de curvas que nem minha cidade, Hell de Janeiro!", escreveu Jéssica Ellen ao legendar a postagem, esbanjando seu bom humor.

Os seguidores não pouparam elogios à cantora, dona dos álbuns Sankofa (2018) e Macumbeira (2021). "Gata!", elogiou Sheron Menezzes. "Sereiona", babou uma admiradora. "Que perfeição", disse outra. "Musa das musas", se derreteu mais uma.

Jéssica Ellen irá comandar reality culinário com Joaquim Lopes

Jéssica Ellen será apresentadora do novo reality Cook Island - Ilha do Sabor, no canal GNT, com estreia prevista para março, ao lado de Joaquim Lopes (41). A novidade foi anunciada na web pela atriz. "Eu serei apresentadora de um programa no @gnt uhuuuul! Quem me conhece sabe que eu AMO cozinhar (cadê meus amigos nesse post pra elogiar meu tempero? Rs). E será um prazer acompanhar de perto esse reality que vai juntar chefs talentosíssimos de várias partes do Brasil. Os jurados serão: @manuelleferraz e @kaywa_hilton. E @joaquimlopesoficial também estará apresentando junto comigo! Vambora? Gostaram da novidade? Em março, no @gnt", disse ela sobre a atração, que já teve as gravações encerradas.

