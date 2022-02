Cuidando da aparência, Caio Castro retoma tratamento capilar

CUIDANDO DO CABELO!

Caio Castro vem realizando procedimentos estéticos no cabelo desde o ano de 2019, e neste dia 15 o ator retomou um tratamento

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 18h51

Nesta terça-feira, 15, Caio Castro (33) retomou a manutenção de seus cuidados capilares por meio de um procedimento estético.

"Fizemos a microinfusão de medicamentos no couro cabeludo do Caio, com o objetivo de deixar os fios mais densos e, consequentemente, mais bonitos", explicou a Dra. Luciana Passoni, que acompanhou o ator neste processo.

O artista e piloto faz tratamentos capilares desde o ano de 2019, que costumam acontecer mensalmente.

Recentemente a cabeleira do astro foi elogiada após um post em seu Instagram. Nos comentários, a atriz Giovanna Lancellotti (28) escreveu: "Genteee que bebelos sedososss", e uma fã comentou: "Tá lindo com esse cabelo".

Caio Castro realiza procedimentos estéticos no cabelo com a Dra. Luciana

desde 2019 - Foto: Divulgação

