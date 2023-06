Cristiana Oliveira posa deslumbrante com vestido branco: "Deusa"

A atriz Cristiana Oliveira ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao recordar um ensaio fotográfico

Nesta quinta-feira, 29, a atriz CristianaOliveira, a primeira Juma da novela Pantanal, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao recordar a foto de um ensaio fotográfico que realizou em meio à natureza.

A artista aproveitou o dia de TBT para dividir no feed do Instagram um clique em que aparece fazendo pose, usando um vestido de alças de cor branca. "Tbt de um ensaio que adoro!", escreveu a famosa ao mostrar a foto feita por Jonathan Minssen Giuliani.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Muito linda", escreveu outra. "Arrasou, linda de mais", afirmou uma fã. "Maravilhosa!!! Tudo em você fica lindo!", falou mais uma.

Cristiana, que está com 59 anos, atuou nas novelas De Corpo e Alma (1992), Quatro por Quatro (1994), Salsa e Merengue (1996), Corpo Dourado (1998), entre outras da TV Globo. Em 2016, a atriz foi contratada pela Record e atuou em A Terra Prometida (2016) e Topíssima (2019).

A artista é mãe de Rafaella Wanderley, fruto do seu primeiro relacionamento com o fotógrafo André Wanderley. Os dois foram casados por oito anos, entre 1982 a 1990. Ela também é mãe de Antônia Hellena, fruto de seu casamento com o empresário Marcos Sampaio, com quem foi casada entre 1994 e 2002.

Confira o TBT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Cristiana Oliveira interrompe passeio e ajuda mulher em situação de rua

Conhecida por sua preocupação com causas sociais, a atriz Cristiana Oliveira foi flagrada em um momento inusitado no Rio de Janeiro. Ela aproveitou a manhã para praticar exercícios ao ar livre. Após caminhar pela orla na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ela parou em um quiosque para tomar uma água de coco. Foi nesse momento que ela foi abordada por uma mulher em situação de rua. A atriz prontamente atendeu o pedido realizado pela carioca.